Adolescente com paralisia cerebral morre sozinho após pai ser colocado em quarentena na China

Um adolescente de 16 anos com paralisia cerebral morreu sozinho em casa depois que seu pai foi colocado em quarentena por suspeita de coronavírus na China. Yan Cheng foi encontrado morto uma semana depois que seu pai e irmão foram isolados em um hospital de Huajiahe, na província de Hubei, epicentro do surto de coronavírus. As informações são da BBC.

Segundo a imprensa local, o garoto teria sido alimentado apenas duas vezes durante esse período. Após a morte de Yan Cheng, o secretário local do Partido Comunista e o prefeito da cidade de Huajiahe foram demitidos.

O pai do adolescente chegou a usar a rede social chinesa Weibo para pedir ajuda e explicar que seu filho havia sido deixado sozinho em casa sem água ou comida.

A paralisia cerebral se refere a um grupo de condições que aparecem na primeira infância e afetam o movimento e a coordenação. Os sintomas variam e podem incluir tremores, rigidez ou fraqueza muscular, dificuldade de deglutição, problemas de visão, fala e audição. Os pacientes com paralisia cerebral podem ser severamente incapacitados.

De acordo com a BBC, as autoridades da China anunciaram que seria aberto um inquérito para investigar o caso. Na China, o balanço mais recente sobre o coronavírus, divulgado neste domingo, registra 304 mortes, 45 delas nas últimas 24 horas. O número de contágios confirmados se aproxima de 14.500.

Os números de contágio superam os da epidemia de Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que matou 774 pessoas, a maioria na China e em Hong Kong, entre 2002 e 2003. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência internacional devido à atual epidemia.

Com informações Istoé.