Londrina e Operário decidem nesta quarta-feira seu futuro na Copa do Brasil

Além do Trio de Ferro, Londrina e Operário também começam a disputar a Copa do Brasil em fevereiro. Ambas as equipes do interior do Paraná jogam nesta quarta-feira (5), pelo torneio nacional. O Fantasma enfrenta, às 15h30, no Estádio Inaldão, a equipe do Barbalha, no interior cearense. Já o Tubarão viaja a Piracicaba, no estado de São Paulo, para enfrentar o XV de Piracicaba, às 20h, no Estádio Barão da Serra Negra. Como a primeira fase se trata de jogo único, um empate fora de casa classifica os paranaenses.

A Copa do Brasil é um dos principais objetivos dos clubes do interior neste primeiro semestre. Além da exposição em um campeonato de alcance nacional, a dupla também tem projeta o benefício financeiro caso avance as próximas fases do torneio. Na primeira fase, Londrina e Operário receberão cada um R$ 540 mil pela participação. Se classificados para a segunda fase, outros R$ 650 mil entrarão nos cofres dos clubes.