Mulheres são torturadas e têm cabelo raspado por traficantes em Esmeraldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando um possível caso de tortura que aconteceu no último sábado (1) em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as quatro vítimas, todas mulheres, elas foram agredidas e torturadas por seis traficantes da cidade.

Conforme consta no boletim de ocorrência, por volta das 11h, os autores, que seriam crimininosos da região do bairro Paraguai, arrombaram o portão de uma casa e ordenaram que uma adolescente de 16 e uma jovem de 22 fossem levadas com eles, se não todas irião morrer.

Uma jovem de 28 anos recebeu um golpe de barra de ferro na cabeça. Já uma mulher de 44 anos foi agredida a pedradas, panelada e foi esfaqueada.

As duas vítimas que eram alvos dos bandidos foram empurradas de uma escada, sofreram vários golpes de pau e barra de ferro e tiveram os seus cabelos raspados.

De acordo com elas, todos os autores são integrantes de uma gangue que trafica drogas na área, e que o motivo das agressões seria porque eles suspeitavam que elas estavam denunciando eles á polícia, além de terem roubado entorpecentes deles.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, também na região metropolitana de BH. Posteriormente, elas foram levadas para a Delegacia de Plantão da cidade.

A PCMG informou que está investigado o caso, e prendeu uma suspeita de 25 anos em flagrante por tortura e associação criminosa, e a encaminhou ao Sistema Prisional.

Colaboração, O tempo