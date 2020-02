Gatinho se esconde e “tira um cochilo” em local inusitado

Uma cena hilária aconteceu com uma moradora da cidade de Senador Elói de Souza, no Rio Grande do Norte. Dona de um lindo gatinho, Maria não estava encontrando o pet em nenhum lugar da casa.

Após algum tempo de procura, ela finalmente achou: no vaso sanitário. A imagem postada no Facebook de Maria viralizou. Na legenda da publicação, ela escreveu: “Aí você morre de procurar o gato e chamar e o safado nem aí dentro do vaso sanitário. 1 – Você ri? 2 – Você chora? 3 – Entra em pânico (porque vai ter que dar banho?)”.



Na postagem, internautas comentaram sobre a “estripulia” do gatinho. “Nossa, mas ele deve ter ficado muito cheiroso”, escreveu uma. “O desespero é real. Espero que o vaso esteja limpo”, publicou outro.