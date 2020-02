Paraná anuncia 15º reforço para a temporada de 2020

O Paraná anunciou a contratação do meia Renan Bressan, de 31 anos, com experiências em Liga dos Campeões da Europa e Jogos Olímpicos. Apesar de ter nascido em Santa Catarina, o jogador é naturalizado bielorrusso.

“Espero ajudar com a minha vivência no futebol. Mas, tenho certeza que também vou aprender com esses meninos. O futebol é uma constante troca de informações e o importante é o grupo estar unido e fechado nos objetivos traçados pelo clube”, declarou Renan Bressan.

Revelado pelo Atlético Tubarão, de Santa Catarina, o meia jogou no futebol de Belarus, Portugal, Rússia e Chipre. Pelo Bate Borisov, ele disputou a Liga dos Campeões nas temporadas de 2011-2012 e 2012-2013. “Disputar a Champions é a realização para qualquer jogador. Foi um ótimo período e que me levou à seleção bielorrussa. Me naturalizei e disputei 30 jogos pela principal e outros 3 pela olímpica”, disse.

Além de disputar jogos pela seleção principal de Belarus, Renan Bressan disputou os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O meia foi titular no jogo contra o Brasil e marcou o gol de sua seleção na derrota por 3 a 1.

Com Renan Bressan, o Paraná chega a 15 reforços na temporada de 2020. O Tricolor também já contratou goleiro Marcos, os laterais Paulo Henrique, Rafael França e Hulk, os zagueiros Facundo Falcón e Thales, os volantes Gabriel Kazu e Kaio, os meias Dudu e Michel e os atacantes Gustavo Mosquito, Marcelo, Robson e Rodrigo Rodrigues.

