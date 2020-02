Confira seu horóscopo para esta terça-feira (04/02

Aqueles que nascem sob o signo de Aquário, apesar de sua natureza retraída e pouco afeiçoada à agitação da vida social, terão muitos amigos. Possuindo fascinante personalidade, atrairá a atenção e o interesse das pessoas com que lidarem terão amigos e proteção providenciais no mundo político ou financeiro e serão sempre bem recebidos nos meios mais cultos onde travarão conhecimentos valiosos.

Quem nasceu hoje

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência em sua vida. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

Alerta

Dia de alerta para os nativos de Gêmeos. Adie mudanças no campo profissional para quando sair desta fase negativa. Seja moderado nos gastos. Dê atenção à saúde que perde energia. No amor, evite cenas de ciúmes.

Áries – Precisará usar de diplomacia para resolver assuntos do trabalho. Amanhã Mercúrio, entrará na sua 12ª casa, procure acertar problemas com irmãos e sócios. Amor em fase neutra. C. 627 M. 1970

Touro – Dia em que estará mais tranquilo em relação ao trabalho e negócios. Alto astral em família, acerte os problemas. Amor prometendo harmonia. Boas notícias sobre finanças. C. 906 M. 8253

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, fique na rotina. Trabalhe com determinação, mas não faça mudanças. Tenha bom senso para resolver as finanças. Evite contratempos no amor. C. 072 M. 9861

Câncer – Bom dia no trabalho e negócios. Mercúrio na sua 9ª casa traz novidades. Realização de antigos projetos. Pode receber dinheiro que esperava. A família pede mais atenção. C. 140 M. 3497

Leão – Dia positivo na vida profissional. Você conseguirá resolver pendências financeiras. Não conte com Gêmeos ou Áries. Não discuta sobre novos negócios. Boas notícias sobre assuntos ligados à justiça. C. 459 M. 6112

Virgem – Sucesso profissional à vista. Ótimo para viagens, compras e mudar o rumo dos seus negócios. Receberá colaboração espontânea de todos. Seja mais amoroso com seu par afetivo. C. 795 M. 5689

Libra – A influência de Mercúrio na sua casa do trabalho e finanças será uma das mais comemoradas desta fase. A família depende de sua colaboração. Tente em jogos e loteria. Amor carinhoso. C. 551 M. 2780

Escorpião – Precisará estar mais firme em seu trabalho para usufruir das boas condições. Estará mais envolvido com a família. Amor movimentado, acertos de brigas passadas. C. 184 M. 3376

Sagitário – Novos projetos na vida profissional. Período de bons negócios, viagens, compromissos com a família e amigos. Aproveite para se aproximar mais da pessoa amada, tire as magoas do coração. C. 823 M. 7049

Capricórnio – Surpresas agradáveis na vida profissional, você conseguirá acertar todos os problemas. Mais amigos, mais dinheiro e satisfação com o andamento da vida familiar. Feliz com seu amor. C. 018 M. 6434

Aquário – Mercúrio sai do seu signo e passa a influenciar sua 2ª casa. Fase para comprar, vender, mudar ou reformar sua casa. Chances para aumentar seus bens e propriedades. Saúde ótima. C. 369 M. 0525

Peixes – Pouco a pouco você esta sai da fase negativa. Vênus esta no seu signo e Mercúrio também passa a lhe proteger. Novos negócios e chances projetos para aumentar seus ganhos. C. 236 M. 4108