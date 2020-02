Shakira fará turnê mundial em 2021 após sucesso no Super Bowl

Após o show épico ao lado de Jennifer Lopez, no intervalo do Super Bowl LIV em Miami, a cantora Shakira anunciou que deve embarcar em uma nova turnê mundial no próximo ano.

A Ticketmaster revelou as novidades em seu site, com a opção de permitir que os fãs se pré-registrem para os ingressos.

“No próximo ano, Shakira está planejando pegar a estrada e ela quer garantir que seus fãs tenham a primeira chance de conseguir ingressos para a turnê”, afirmou o post. A série de apresentações não teve mais detalhes revelados.

Shakira está trabalhando em um novo álbum, que será o sucessor do El Dorado. O disco deve dar o tom para a nova turnê da cantora e possivelmente será lançado ainda em 2020.

Via, Metrópoles.