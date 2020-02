Sebrae identifica os segmentos mais promissores para pequenos negócios em 2020

A expectativa de crescimento de 2,5% da economia brasileira em 2020, somada à projeção de uma safra recorde no setor agrícola, deve favorecer diretamente as micro e pequenas empresas (MPE) do país, que estão voltados majoritariamente ao mercado interno.

O otimismo é maior para as micro e pequenas empresas que atuam no setor de serviços, para os negócios voltados ao atendimento das necessidades básicas da população, para o segmento da construção, bem como os pequenos negócios que atuam no setor do agronegócio. Essas são as conclusões do estudo “Negócios Promissores em 2020” realizado pelo Sebrae a partir do cruzamento e análise de um conjunto de dados do FMI, Banco Central e Ministério da Economia.

Segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles, havia uma expectativa - em 2019 - de que houvesse uma recuperação mais forte da economia, que acabou não se confirmando. Assim, acabaram prevalecendo, segundo Melles, os pequenos negócios com um perfil mais voltado à manutenção e reparação de bens.

“Agora, em 2020, com a retomada da economia e o aumento da confiança de consumidores e empresas, estamos caminhando para o fortalecimento dos negócios mais voltados ao atendimento do consumo de bens e serviços associados às necessidades básicas da população, como: gastos com alimentação, moradia, restaurantes e serviços pessoais”, comenta o presidente do Sebrae.

No setor de Serviços, de acordo com o estudo, as expectativas são positivas para os pequenos negócios de serviços pessoais, serviços prestados às empresas, na área da saúde, educação e transporte. Nos segmentos que atendem às necessidades básicas da população, continuam em alta as empresas que atuam no comércio de alimentos e de alimentação fora do lar (restaurantes e marmitas).

Já na construção civil, as MPE de edificações, manutenção, comércio de material de construção e serviços especializados têm boas perspectivas de crescimento. Por fim, no segmento do agronegócio, o Sebrae aponta a possibilidade de um bom ano para os pequenos produtores rurais que atuam no comércio de cidades próximas às áreas de intensa produção agropecuária e no setor de máquinas e equipamentos.

QUEM GANHA COM O CENÁRIO GLOBAL E NACIONAL

Serviços pessoais (cabelereiro, manicure, estética e beleza)

Serviços prestados às empresas (administração, vendas, serv. jurídicos e org. de feiras)

Serviços de saúde, educação e transporte (cuidadores, clínicas, ensino superior, treinamento e transporte carga/passageiro)

Serviços de informática e comunicação (serv. internet, desenvolvimento de programas, reparação de equipamentos de comunicação)

Bens e serviços voltados para o atendimento das necessidades básicas da população (comércio de alimentos, serv. pratos prontos)

Construção (manutenção/reparação de moradias, edificações, comércio de material de construção e serviços especializados)

Produtores rurais (p.ex. milho, soja e algodão) e atividades de apoio à agropecuária

Pequeno comércio do interior, próximo às grandes áreas produtoras da agropecuária

MPE que exportam para os EUA e Leste

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO

Produto Mundial deve crescer 3,4% a.a. (Fonte: FMI)

PIB brasileiro deve crescer 2,5% a.a. (Fonte: FMI)

Juros baixos, inflação e câmbio com tendência de estabilização (Fonte: Boletim Focus)

Melhora paulatina na Taxa de Desocupação e no rendimento médio real do trabalhador (projeções Sebrae)

Safra agrícola recorde em 2020 (Fonte: Conab/M.A.)