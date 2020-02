A Polícia Federal prendeu em Copacabana, ontem (3), um promotor acusado de receber propina de esquema no transporte público do Rio de Janeiro. A prisão se deu no âmbito da operação Ponto Final.

A ação foi um desdobramento da Lava Jato, que buscava desarticular organização criminosa que atuava no setor de transportes urbanos do estado do Rio de Janeiro.

O promotor é acusado de receber vantagens para arquivar investigações e vazar informações em benefício de empresários de ônibus suspeitos.