Filmes sobre caso Suzane Von Richthofen ganham primeiro trailer; assista

Nesta segunda-feira (03), a Galeria Distribuidora divulgou o primeiro trailer dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, inspirado no assassinato de Marísia e Manfred Albert Von Richthofen. Com roteiro assinado por Raphael Montes e Ilana Casoy, os longas serão lançados, simultaneamente, no dia 2 de abril.

As produções são baseadas nos depoimentos de Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos. No vídeo, de pouco mais de dois minutos, trechos do filmes mostram os conflitos de versões dos personagens principais, vivido por Carla Diaz e o ator Leonardo Bittencourt. Confira:



Com informações, Metrópoles.