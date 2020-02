Estado oferta cursos de especialização para servidores

A Escola de Gestão do Paraná acaba de abrir as inscrições para dois cursos de especialização voltados a servidores públicos estaduais. Ao todo, estão sendo ofertadas 120 vagas para os cursos de Gestão Pública e Engenharia e Gestão Ambiental, na modalidade a distância.

O curso de especialização em Gestão Pública, promovido pela Escola de Gestão e pela Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, oferta 100 vagas para esta nova turma.

A formação será feita pelas Universidades Estaduais de Ponta Grossa (UEPG), de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Oeste do Paraná (Unioeste). Destina-se a servidores públicos civis e militares, assim como empregados públicos, todos do Poder Executivo do Estado do Paraná.

O curso terá carga horária total de 480 horas e visa capacitar empregados e servidores públicos estaduais de todas as áreas, sejam eles gestores ou técnicos. O edital com os pré-requisitos pode ser consultado no site da Escola de Gestão www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-02/2020-edital_002_espec_gestao-final_corrigido2.pdf

O curso de especialização em Engenharia e Gestão Ambiental, promovido pela escola de Gestão pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e pela SETI oferta 20 vagas e terá carga horária de 500 horas.

Também a distância, ele será feito igualmente pela UEPG, UEL, UEM, Unicentro e Unioeste. O curso tem como objetivo capacitar empregados e servidores públicos estaduais que atuam essencialmente como gestores ou técnicos nas áreas ambientais.

O edital pode ser consultado no www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-01/2020-edital_001_espec_eng_amb-final_corrigido.pdf

As inscrições de ambos os cursos ficam abertas até o dia 3 de março e a lista dos candidatos classificados será divulgada até o dia 19 de março.