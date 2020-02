Monique Curi diz que perdeu papéis após ser ameaçada por namorado 

Monique Curi, que despontou na televisão como atriz mirim em novelas como "Os gigantes", de 1979, revelou que começou a perder papéis na televisão no fim da adolescência após ser chantageada por um namorado.

- É como se eu tivesse uma história de vida até os 17 anos (e outra depois) ... Eu tinha um namorado, ele era super ciumento. Ele não imagina a responsabilidade que ele teve na minha vida. Ele dizia que se eu voltasse a fazer novela, terminaria o namoro comigo. Fui para Belo Horizonte, namorando de longe. Quando eu estava lá, Marcos Paulo e Dennis Carvalho me chamaram para duas novelas e eu neguei. Sofri horrores por anos da minha vida. Meu marido me resgatando a autoestima a vida toda... (Hoje penso) se eu não fiz, minha história de vida tinha que ser essa - diz ela, atualmente com 52 anos, em conversa com Glenda Kozlowski.

A atriz comenta que sofreu um baque porque perdeu oportunidades na profissão, além de ter passado por transformações na família e na vida social naquele momento. Durante o período, Monique chegou a desenvolver um transtorno alimentar grave:

- Eu pensava: "Se aceitar fazer novela, ele não volta". Não fui nem na Globo falar com o Marcos Paulo com medo de encontrá-lo e ele me seduzir a fazer o grande papel. O namoro não voltou, minha autoestima foi a zero: fiquei sem o namorado, sem profissão, sem o Rio de Janeiro, sem as amigas. Fiquei super infeliz e comecei a comer demais, não me reconhecia no espelho, não conseguia fazer dieta (...) Eu queria a comia para preencher aquele vazio. Tive a ideia horrorosa de colocar para fora. Eu comia sete vezes por dia para vomitar. Tive danos sérios de saúde: estraga os dentes, tive dores abdominais, você fere a mão porque para conseguir vomitar tem que enfiar a mão inteira (...) Isso não é uma ideia, gente. Isso mata.

Monique lembra que começou a conseguir a doença após receber uma ligação de Manoel Carlos, que a convidou para a novela "Felicidade".

- Passei no teste em 1991. A bulimia foi sendo curada aos poucos porque eu comecei a trabalhar. Eu não tinha tempo de comer, a autoestima foi sendo resgatada. Eu me arrependo de não ter pedido ajuda. Foram seis anos de bulimia. Minha vida foi no fundo do poço - afirma.

O último papel de Monique Curi na televisão foi em "Haja coração", em 2016, como a personagem Dulce Talarico. A atriz também passou por "Em família", de 2014 e em "Salve Jorge", de 2012.

(Patrícia Kogut)