Aos 79 anos, Al Pacino cai no tapete vermelho do BAFTA e é ajudado por namorada

A lenda do cinema Al Pacino caiu no tapete vermelho no Bafta 2020 antes de ser ajudado por sua namorada. O ator irlandês, 79 anos, rapidamente ignorou o infeliz acidente depois de ter sido ajudado por Meital Dohan, 46 anos. Nas redes sociais, é possível ver o ator sorrindo e fazendo sinais de paz enquanto posava para os fotógrafos pouco antes de começar a cerimônia no Royal Albert Hall, em Londres.

Al estava indicado na categoria Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como chefe do crime Jimmy Hoffa em 'O Irlandês', mas quem levou a melhor foi Brad Pitt pelo filme 'Era uma vez em Hollywood', de Quentin Tarantino.