iPhone 11 Pro ganha versão de luxo que homenageia carrão da Tesla

O iPhone 11 Pro ganhou uma versão inspirada no design de um carro da Tesla. A empresa russa Caviar, conhecida por apresentar personalizações de luxo para celulares, lançou uma edição do celular da Apple baseada no Cybertruck, picape da empresa de Elon Musk. O modelo intitulado de Cyberphone apresenta uma carcaça toda feita em titânio com contornos angulares que se assemelham ao veículo. O modelo ainda vem com uma capa para proteger a tela do celular que lembra uma porta de caminhão.

O Cyberphone é um produto exclusivo, já que a empresa produziu apenas 99 unidades do modelo. Na descrição do produto está escrito que o revestimento do iPhone é todo feito de modo a protegê-lo contra qualquer impacto mecânico.

As proporções arredondadas do iPhone 11 Pro desaparecem completamente neste modelo, que se vale dos contornos pontiagudos mais próximos do Cybertruck. O material de titânio ainda agrega mais tamanho e peso, deixando o telefone com aspecto robusto.

O modelo ainda apresenta uma tampa totalmente feita em titânio que parece uma porta de caminhão. Além de proteger a tela do aparelho contra impactos, ela pode ser dobrada para colocar o telefone na posição vertical, ideal para mexer nos aplicativos de forma mais confortável.

A Caviar não detalhou o preço do Cyberphone, mas especialistas sugerem que deve ultrapassar seis dígitos em dólar. Para saber o valor exato a empresa pede que os interessados entrem em contato.

Em dezembro, a empresa apresentou ao público uma versão especial do iPhone feita em ouro e diamante. O preço ultrapassava a marca de meio milhão de reais.



Via, Tech tudo.