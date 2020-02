Após reatar namoro com Channing Tatum, Jessie J diz que prefere cozinhar ou limpar a casa do que fazer sexo

Eles formam um dos casais mais sexy da atualidade. Mas isso não significa que isso faça alguma diferença na vida deles. A cantora Jessie J acaba de revelar que prefere cozinhar do que fazer sexo. Em uma entrevista ao The Times de Londres, Jessie falou sobre as coisas que gosta de fazer e colocou sexo em quarto lugar na lista de seus prazeres favoritos, atrás de cozinhar, limpar e cantar.

Jessie, 31 anos, cujo romance com Channing Tatum, 39 anos, agora está de volta, disse sobre seu dia: "Faço algumas tarefas domésticas pela manhã. Eu trabalho com listas de tarefas e atravesso cada quarto com meu assistente e resolvo o que precisa ser feito ou comprado". Ela acrescentou: “Arrumação é a minha linguagem do amor. Cozinhar, organizar, cantar e fazer sexo são as minhas coisas favoritas, nessa ordem. Se eu não fosse cantora, seria uma organizadora de casas como Marie Kondo".



(Revista Monet)