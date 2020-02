Crise do coronavírus faz atletas chineses treinarem em isolamento para a Olimpíada

A China tenta contornar a crise do coronavírus na sua preparação para a Olimpíada de Tóquio. Nesta segunda-feira 03), o comitê olímpico do país informou que seus atletas estão treinando em isolamento como prevenção contra o novo vírus.



Os atletas estão treinando a portas fechadas nos centros de treinamentos domésticos e internacionais na preparação para os Jogos Olímpicos e para os torneios classificatórios. Até o momento, nenhum atleta da equipe nacional relatou estar infectado com o vírus - disse Liu Guoyong, vice-presidente do Comitê Olímpico Chinês, à agência de notícias chinesa Xinhua.

O coronavírus já vitimou mais de 300 pessoas e se espalhou por pelo menos 27 países, incluindo o Japão, que minimizou a crise e manteve a programação para a Olimpíada. O Organização Mundial da Saúde declarou emergência global por causa do coronavírus.

A equipe feminina de futebol da China está em quarentena em um hotel de Brisbane, na Austrália, depois de fazer escala em Wuhan, cidade chinesa que foi o epicentro da crise do coronavírus. As chinesas viajaram à Austrália para a disputa da segunda fase do pré-olímpico asiático, em Sydney. O torneio inicialmente seria sediado na China, mas mudou de palco por causa do novo vírus.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) solicitou a várias federações esportivas internacionais que prestem toda assistência possível aos atletas chineses.

Via, Globo Esporte.