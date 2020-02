Idoso é preso após pendurar cadela e matá-la a machadadas

Um idoso de 76 anos foi preso na cidade de Anastácio, a 134 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após amarrar e matar a machadadas uma cadela . O caso ocorreu no domingo (02).

De acordo com informações disponibilizadas no boletim de ocorrência, a cadela foi amarrada pelo pescoço pouco antes da hora do almoço no quintal da casa do homem, cujo nome não foi revelado. Na sequência, ele desferiu golpes de machado.

A polícia foi acionada e o homem acabou levado para a delegacia, onde foi autuado por maus-tratos, ato de abuso, ferir ou mutilar animais. O machado usado no crime foi apreendido pela polícia.

Mesmo sem informar os motivos da violência, o idoso pagou uma multa de R$ 2 mil e acabou sendo liberado. Ele ainda vai responder pelos crimes e pode pegar de três meses a um ano de detenção.



Colaboração, Metrópoles