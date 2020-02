Seminário vai discutir gestão de risco no setor público

A Escola Fazendária (Efaz) da Secretaria de Estado da Fazenda promove nesta quarta-feira (5) o Seminário Gestão de Riscos: Desafios e Oportunidades no Setor Público, em parceria com a Procuradoria-Geral do Paraná. Em foco, principalmente, assuntos como Compliance, Gestão de Riscos e Ética.



Os painéis e palestras contarão com a presença de alguns dos principais pensadores dos temas envolvidos, como a especialista em Desenvolvimento Municipal do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Cristina MacDowell; o controlador-geral de Minas Gerais, Rodrigo Fontenele; e o controlador-geral do Paraná, Raul Siqueira.

Tanto a abertura como o encerramento serão feitos pelo secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Jr.; pela procuradora-geral do Paraná, Letícia Ferreira da Silva; e por Raul Siqueira. O encontro também terá apoio da Controladoria Geral do Estado.

A participação de palestrantes de alta qualificação no cenário nacional vai garantir a reflexão sobre os desafios e as oportunidades gerados pelo tema, a abordagem, a implementação, os aspectos legais e conceituais, as etapas de gerenciamento de riscos e o compliance.

A programação foi desenhada para qualificar os servidores públicos sobre a otimização de recursos públicos na busca de resultados concretos para a sociedade paranaense.

Entre os palestrantes estão o assessor especial da Secretaria da Fazenda do Ceará, Marcos Saraiva; o assessor especial de Ética e Compliance da Secretaria da Fazenda de Alagoas, Rodrigo Bittencourt; o sócio da prática de Investigações e Compliance da KPMG One America, Raphael Soré; e o sócio diretor da EloGroup, especialista em gestão organizacional, Carlos Eduardo Gonçalves.

O seminário é dirigido a funcionários das Secretarias de Fazenda dos vários Estados, servidores do Poder Executivo em geral, Legislativo e Judiciário, além de representantes de instituições públicas, de entidades de classe, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada.

O evento é gratuito e as inscrições já foram encerradas em função da grande procura. Será no auditório da Procuradoria-Geral (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 598 – Centro/Curitiba).