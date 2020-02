Katie Sowers é a primeira treinadora mulher a chegar ao Super Bowl

A estrela deste ano no Super Bowl, final da NFL (liga profissional de futebol americano), é Katie Sowers. Treinadora do San Francisco 49ers, ela entrou no estádio fazendo história mesmo antes do resultado da partida.

Sowers é a primeira mulher e a primeira profissional abertamente gay a treinar uma equipe que chega ao Super Bowl. “Há muitas pessoas que se identificam como LGBT na NFL, como em qualquer outro ramo, mas não se sentem confortáveis sobre sua orientação sexual”, disse em entrevista ao site Outsports.

Com 33 anos, ela faz parte da comitiva de 23 técnicos do time, mas essa não é a sua única ligação com o esporte. Na universidade, Katie disputou a Women’s Football Alliance (WFA), liga de futebol americano feminino dos EUA. Ela chegou a ser convocada para a seleção americana do esporte, onde, em 2013, jogou a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF) e levou o troféu para casa. Mas, após uma série de lesões graves, teve que abandonar o time.



Ela começou sua trajetória na comissão técnica da NFL, em 2016, com um cargo temporário no Atlanta Falcons, foi lá que conheceu Kyle Shanahan, atual treinador dos 49ers. Mais tarde, passou a atuar como assistente sazonal da equipe de San Francisco, até finalmente ser efetivada nesta temporada. Katie é a segunda mulher a participar de uma comissão da NFL. Em 2016, Kathryn Smith fez parte do grupo de treinadores do Buffalo Bills.

No time, Katie atua diretamente com wide receivers (jogadores que ficam em posição ofensiva), desenvolvendo e principalmente passando confiança aos players.

O evento foi transmitido no domingo (02) na TV americana. San Francisco 49ers chegou à final após sete anos para tentar levar o sexto título de sua história para casa. Mas, o Kansas City Chiefs volta ao triunfo de um Super Bowl, depois de um jejum de 50 anos.

Com informações, Claudia.