WhatsApp ganha novos emojis no Android; confira

A Unicode anunciou, em em blog oficial, a chegada de 62 emojis inéditos na versão “Emoji 13.0”. Um rosto sorridente com lágrima, uso polar, fondue, foca, barata são algumas das novidades. Mas o que chamou mais atenção foram os emojis de mãe e pai amamentando um bebê, a bandeira e o símbolo transgênero.

Além dos novos emojis, a empresa também afirmou que há 55 atualizações dos itens já existentes. No entanto, ainda não foram divulgadas fotos das novas figuras, mas a Unicode afirma que as novidades estarão disponíveis nos smartphones entre setembro e outubro deste ano. A companhia ainda afirma que algumas plataformas, no entanto, podem lançar os emojis mais cedo.

A “Emojipedia”, que divulga anualmente as figurinhas que devem ser incorporadas pelas empresas e explica o significado de cada uma delas, estampou uma série de desenhos mostrando como os novos emojis como provavelmente serão. Confira:

Com informações, Claudia.