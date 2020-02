BBB20: Petrix é acusado de xenofobia e homofobia contra Pyong

Além das suspeitas de assédio, que demandaram a abertura de um inquérito na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Petrix agora é acusado de xenofobia e homofobia.

Em uma conversa com Felipe nesse domingo (02), o ginasta fez comentários raivosos contra Pyong. “Você esqueceu quem foi minha primeira opção de voto sempre? Olha aí para esse japonês que rebola o rabo. Ele foi sempre minha opção de voto”, afirmou.



além de agressor e assediador, o petrix é racista xenofóbico e homofóbico ELIMINEM ESSE MERDA #forapretrix #bbb20 pic.twitter.com/o9Gvo9EpYw

— ale xandre (@eaikirida) February 3, 2020

No último sábado (01), os dois correram juntos para tentar atender o Big Fone e esbarraram violentamente, o que criou na internet mais uma campanha para expulsar o atleta, em uma acusação de agressão. Porém, a direção do programa entendeu que o caso foi algo “do jogo”, cancelando a Prova Bate e Volta (que poderia ter salvado Petrix do Paredão) e fazendo uma disputa quádrupla que acontece nesta terça-feira (04).



Com informações, Metrópoles.