Confira seu horóscopo para esta segunda-feira

Os aquarianos possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada uma tarefa vão até o final, custe o que custar. Uma vez abraçado um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência mental. Audaciosos, independentes e dificilmente se submetem à vontade alheia, e em seus atos e pensamentos transparece a ânsia de liberdade que os domina.

Quem nasceu hoje

Demonstra um forte poder de comando e, é extremamente talentoso em relação ao trabalho. Com muita energia está sempre atrás de novos desafios. Admira a beleza em todas as suas formas. Possui muita energia. Inteligente, charmoso e fascinante.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta e a rotina é indicada neste período negativo. Evite assumir novos compromissos profissionais. Não se deixe abater e resolva os problemas com calma. Desfaça mal entendido com a pessoa amada.

Áries – Fase em que conseguirá dar conta do trabalho. Mas, o setor financeiro pede que não saia dos limites nos gastos. A influência de Vênus, complica a vida afetiva e os negócios. C. 435 M. 7980

Touro – Você esta livre do alerta e tem um bom dia. Organize suas finanças e seu trabalho, pois a partir do dia 8, Vênus, trará algumas dificuldades. Elas se estendem também para o setor afetivo. C. 994 M. 2056

Gêmeos – Dia de alerta, deve dar mais atenção à família e o pessoal do trabalho. Evite novos gastos, viagens ou qualquer tipo de mudança no lar. Não se afobe diante dos problemas, são passageiros. C. 129 M. 8274

Câncer – Seu dia será feliz. Prepare-se para novos projetos, conte com boas indicações financeiras. Pense grande e espere pelo melhor. A família traz novas energias e muita paz. C. 206 M. 1738

Leão – Você esta mais prestativo e receberá apoio de sócios, amigos ou superiores. Astral de maturidade em seu relacionamento afetivo. As finanças começam a crescer, chances de ter mais dinheiro. C. 857 M. 5402

Virgem – Arregace as mangas e vá em busca de negócios e trabalho. Pode aceitar parceria com Capricórnio e Câncer. Sua imaginação esta solta no amor. Continue cuidando da saúde. C. 510 M. 4627

Libra – Sua vontade de acertar o trabalho traz o sucesso e a tranquilidade desejada. Planeje novos negócios, compras e acertos domésticos. Pode tentar em jogos e loteria. Criatividade aguçada. C. 349 M. 7461

Escorpião – Mantenha os sentidos em alerta e se livre dos invejosos ou pessoas que tentam dominá-lo. Muita paz na família. Trabalho e negócios em crescimento. Não discuta com seu amor. C. 418 M. 5589

Sagitário – Período positivo para acertar o trabalho e iniciar compromissos financeiros. Vença a indecisão e conte com o sucesso. Não deixe sua vida afetiva num segundo plano, acerte seus sentimentos. C. 721 M. 6893

Capricórnio – Os astros indicam que terá um bom dia. Trabalho, negócios, dinheiro e sucesso. Chances de viagem longa. Contatos interessantes para parcerias comerciais. Saúde perfeita. C. 685 M. 3908

Aquário – Você conseguirá resolver alguns problemas domésticos. Todos estão prontos a colaborar, inclusive a pessoa amada. Acabe com a agitação e acerte tudo que o incomoda. C. 872 M. 0315

Peixes – Você ainda tem alguns dias complicados até que os astros passem favorecer sua vida, por enquanto vá devagar. Logo haverá mudanças no setor profissional. Aceite o apoio do seu amor. C. 063 M. 9148