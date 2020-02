Samuel Rosa fala em 'reencontro inevitável' do Skank após pausa

No programa Altas Horas do último sábado (02), o cantor Samuel Rosa, comentou sobre possível pausa, da banda Skank, com a turnê 'despedida'. Questionado por Serginho Groisman sobre o "fim" do grupo, Samuel Rosa preferiu adotar o termo "parada".



"A gente não está chamando de fim porque eu tenho plena convicção. Claro que o futuro é incerto, mas, vamos continuar como sempre foi, a nossa relação, carinho e respeito um pelo outro, tenho certeza que o Skank vai retomar e fazer outras coisas pela frente", explicou.



Em seguida, prosseguiu: "É o término de um ciclo, eu diria. Mas acho que o Skank ainda tem coisa a apresentar. Por mais paradoxal que possa aparecer, esse hiato agora vai contribuir muito para a longevidade do Skank."



"Cada um vai buscar caminhos individuais e aprender muita coisa, vai trazer muita coisa nova no momento desse reencontro que vai acontecer para frente, é inevitável", concluiu Samuel Rosa.

Com informações, Estadão.