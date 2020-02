Post Malone distribui R$ 214 mil durante balada em boate de Miami

Post Malone fez a alegria dos frequentadores da boate 'E11even' Miami, localizada nos Estados Unidos, nesta última sexta-feira (31).

Segundo o tabloide Daily Mail, o rapper chegou ao local no início da madrugada de sábado carregando caixas com notas de 1 dólar que ao todo somavam 50 mil dólares (aproximadamente 214 mil reais). Com a ajuda de funcionários do estabelecimento, o artista levou as caixas até o palco e começou a distribuir o dinheiro.

Ao TMZ, Post Malone explicou que gosta de surpreender seus amigos com esse tipo de presente quando eles saem juntos.

O artista já foi indicado seis vezes ao Grammy.



Com informações, Metrópoles.