Coritiba vence Londrina por 3 a 2 no Estádio do Café

O Coritiba venceu o Londrina na tarde deste domingo (02), pela quinta rodada do Paranaense. O jogo no Estádio do Café foi movimentado, com quatro gols no primeiro tempo e com o Coritiba sempre correndo atrás do placar.

Júnior Pirambu abriu o placar, enquanto Ruy marcou para empatar. Os dois jogadores seguiram na competição de quem marca mais, com Pirambu fazendo 2 a 1 para o Tubarão, mas Ruy empatando ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Sassá sofreu o pênalti, converteu e fez sua primeira "sassarrada" pelo Coritiba, que segue sem perder no Paranaense.

(G1)