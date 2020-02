Irmãos são mortos a pedradas em Laranjeiras do Sul; polícia investiga o caso

Dois irmãos foram mortos a pedradas em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, na madrugada deste domingo (2), de acordo com a Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 5h, uma equipe foi chamada até a Avenida Santos Dumont, na região do Lago II, e encontrou os dois rapazes caídos ao lado de um carro. Um deles já estava morto e o outro foi levado até o Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A Polícia Civil investiga os possíveis autores e as motivações do crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

(G1)