Carro cai em rio e deixa casal e criança feridos, em Floresta

Um carro caiu em um rio e deixou um casal e uma criança, de seis anos, feridos na tarde deste domingo (2), PR-551, em Floresta, no norte do Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros.

Conforme os bombeiros, chovia no momento do acidente. As três vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Universitário de Maringá, também no norte do estado. S

egundo a motorista de outro carro, antes de cair no rio, o motorista do veículo - que estava no sentido contrário - perdeu o controle da direção, bateu no carro dela, rodou na pista até cair na ribanceira de mais de 10 metros. As duas mulheres que estavam no carro atingido não se feriram. A rodovia liga Floresta a Ivatuba, também no norte do Paraná.

(Do G1)