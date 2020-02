Churrasqueira explode e homem fica com 60% do corpo queimado, no Paraná

Um homem, de 28 anos, teve aproximadamente 60% do corpo queimado após explosão em uma churrasqueira, neste domingo (2), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu, suspeita-se dos que a vítima tenha tentado acender a churrasqueira com álcool, quando houve a explosão, no início da tarde deste domingo (2). O homem ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário Regional.

Segundo o Samu, ele deve ser transferido para um hospital de referência no tratamento de queimados, em Curitiba.

(Do G1)