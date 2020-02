Incêndio atinge gráfica de grupo educacional na região de Curitiba

Um incêndio atingiu a editora gráfica do grupo educacional Opet, por volta das 3h da madrugada deste domingo (2), na rua Presidente Faria, na região da Colônia Faria, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Não há informações sobre feridos e ainda não se sabe o que teria provocado o fogo.

O tenente Klein, do Corpo de Bombeiros, conta que o socorro foi acionado por vizinhos da empresa, já que no momento em que as chamas estavam tomando a edificação nenhum responsável estava no local. “Não tinha nenhum responsável no local no momento, então o socorro foi acionado por vizinhos. O fogo começou no interior de um barracão, mas ainda não sabemos a origem. Os sistemas preventivos não funcionaram e isso contribuiu para que as chamas se alastrassem”, explicou o tenente.

Até as 9h30, várias viaturas do Corpo de Bombeiros ainda estavam no local dando início a uma operação de rescaldo. “O incêndio está controlado, mas ainda temos a operação de rescaldo. É um pouco complexo pelas característica da edificação, com prateleiras de aproximadamente 6 metros de altura com muito material didático, papel, tinta, o que contribuiu para esse incêndio” afirmou Klein.



(BANDA B)