“Nunca vou perdoar Rose Miriam”, desabafa mãe de Gugu Liberato

A mãe de Gugu Liberato falou pela primeira desde a trágica morte do filho. Maria do Céu, de 90 anos, conversou com a revista Veja e não escondeu sua decepção com Rose Miriam, mãe de João Augusto, de 18 anos, e das gêmeas Marina e Sofia, de 16, filhos do apresentador.

“Nunca vou perdoar a Rose por ter mentido para mim, dizendo que iria fazer um retiro religioso enquanto largou meus netos sozinhos nos Estados Unidos para vir ao Brasil armar essa briga na Justiça”, desabafou, ao citar a disputa travada pela médica para participar da herança do comunicador.

A assessoria de Rose Miriam disse à revista Quem que não comentaria as declarações de Maria do Céu. Nelson Wilians, advogado da médica, mandou o seguinte comunicado: “Quando o Gugu era vivo, a Rose aparecia na imprensa e em eventos familiares como a mulher e companheira dele, ninguém contestava essa condição. Depois de aberto o testamento, ela passou a ser tratada como ‘amiga’ pela família, mas continua a ser viúva por todos os demais”.

A idosa também relembrou o último dia em que esteve ao lado do filho. “Eu passava metade da semana na casa dele; a outra parte, na minha. Como eu estava com gripe, fiquei mais de uma semana na casa do Gugu. No dia anterior à viagem, ele foi até o quarto e ficou horas e horas conversando comigo. Daí ele me contou que iria sair de casa às 6 da manhã para viajar, mesmo assim eu pedi para vir se despedir. Ele foi e me beijou muito. Na saída, já na porta, eu o chamei novamente, e ele voltou para me abraçar. Ele não tinha pressa, parecia estar adivinhando. Eu só não fui para lá porque estava gripada. Fiz algo a que não estava acostumada”, relata a mãe do comunicador.

Maria do Céu deu, inclusive, detalhes de como soube da tragédia com seu caçula. “A minha filha (Aparecida) chegou em casa quando eu estava na cozinha. Ela pediu que eu fosse até a sala, achei estranho. Quando me falou que o Toninho sofreu um acidente (choro)… Fomos direto ao aeroporto, eu embarquei com a roupa que estava vestindo. A confirmação da morte foi no hospital. Não gosto de pensar nesse exato momento. Mas parecia que algo iria acontecer.”

Gugu Liberato, umas das figuras mais icônicas da televisão brasileira, morreu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer acidente doméstico. Ele teria caído de uma altura de quatro metros na casa dele, localizada em Orlando, nos Estados Unidos, ao tentar arrumar o ar-condicionado.