Nova cúpula diretiva do TRE-PR toma posse nesta segunda (3) 

Acontece na próxima segunda-feira (03/02), às 17 horas, no auditório do edifício-sede, em Curitiba, a cerimônia solene de posse da nova cúpula diretiva do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Assumem os desembargadores Tito Campos de Paula, como presidente, na vaga deixada pelo desembargador Gilberto Ferreira, e Vitor Roberto Silva, como vice-presidente e corregedor, na posição anteriormente ocupada pelo desembargador Tito.

Os novos gestores, que têm o desafio de organizar as próximas eleições municipais, foram escolhidos pela Corte do TRE-PR em dezembro de 2019. Eles haviam sido indicados para as vagas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Conforme a resolução TRE-PR nº 808/2018, os mandatos com início em 2020 passam de um para dois anos.

Despedida

Na quinta-feira (30/01) o desembargador Gilberto Ferreira preside a sua última sessão da Corte da Justiça Eleitoral. O presidente tomou posse em fevereiro de 2019 com a missão de tornar o TRE-PR autossustentável em energia, concluir a revisão biométrica do eleitorado paranaense, estruturar o tribunal em primeiro grau para recebimento dos processos de crimes comuns conexos com eleitorais, reduzir custos, valorizar a cultura e a educação e ampliar a comunicação com a sociedade, entre outros desafios concluídos.