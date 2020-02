Paraná Clube recebe investidor russo e arrendamento está perto de ser fechado

O Paraná Clube recebeu na sexta-feira (31) um dos investidores de um grupo russo. Os dois lados negociam o arrendamento do departamento de futebol do clube, que está perto de ser finalizado. Uma nova reunião deve ocorrer até o fim desta semana.

Junto com o russo, veio também o dirigente Felipe Ximenes, que esteve no Coritiba entre 2009 e 2013. Ele será o intermediário entre os russos e a diretoria do Paraná. Eles se reuniram com o presidente do Paraná Clube, Leonardo Oliveira, na sede da avenida Kennedy.

Com a entrada dos russos no clube, Alex Brasil deve ficar no cargo de gerente de futebol. E Oliveira ficaria apenas com a função de interventor pelo Ato Trabalhista.

Inicialmente, o acordo prevê que o grupo russo vai arrendar o futebol do Paraná por 10 anos. No primeiro ano, seriam investidos R$ 23 milhões, mas apenas para a Série B. Os valores podem variar nos anos seguintes.

Bem Paraná