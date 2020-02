Inscrição para o ProUni Termina neste sábado

Termina neste sábado, 1º, o prazo de inscrição para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que prevê a concessão de 252 mil bolsas integrais e parciais em faculdades privadas. Inicialmente, as inscrições só seriam recebidas até sexta-feira, 31, mas o cronograma teve de ser alterado por causa da falha na correção de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para esse primeiro semestre, serão ofertadas 122.432 bolsas integrais e 130.102 bolsas parciais. As inscrições devem ser realizadas pelo site do programa.

Podem participar do processo seletivo do ProUni estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e tenham participado da edição de 2019 do Enem, tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação

Para se candidatar, o estudante deve informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha usada no exame. No momento da inscrição, o candidato faz, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil. O participante com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Atraso

O início das inscrições para o programa teve de ser alterado, porque uma decisão judicial barrou a divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está suspensa pela Justiça Federal. Segundo o Ministério da Educação (MEC), sem o resultado, não era possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior.

Estadão Conteúdo