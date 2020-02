Cachorra come passaporte e impede dona de ir a “cidade do vírus”

Uma cadela destruiu o passaporte da dona impedindo que esta viajasse para Wuhan, a cidade chinesa onde o surto do coronavírus teve início. A mulher, natural de Taiwan, partilhou em sua página pessoal no Facebook o caso em 13 de janeiro, com uma fotografia de Kimi, a cadela, ao lado do seu passaporte, completamente destruído.

“Encontrei este cenário quando voltei para a sala”, avançou. No entanto, no último domingo o discurso da mulher mudou substancialmente, agradecendo por ter sido “protegida” pelo animal de estimação.

“Linda menina. Obrigada por me protegeres novamente. Sou uma sortuda por te ter na minha vida. Adoro-te minha bebé”, pode ler-se na publicação partilhada na rede social Facebook.