Coritiba vende o atacante Guilherme Parede para o Talleres, da Argentina

O atacante Guilherme Parede foi anunciado como novo reforço do Talleres, clube da primeira divisão da Argentina. Os valores da negociação não foram divulgados, mas a informação obtida pela reportagem da Banda B é que o Coritiba deve receber 800 mil dólares (aproximadamente R$ 3,4 milhões) pela venda de 25% dos direitos econômicos do jogador.

O jogador se destacou pelo Coritiba na campanha ruim da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, quando marcou 12 gols e foi o artilheiro do clube na temporada. Ano passado, com a camisa do Internacional, o centroavante fez 46 jogos, sendo 24 como titular, fez cinco gols e deu três assistências. Em 2020, Parede disputou dois jogos e marcou um gol com a camisa coxa-branca

Por, Banda B