Confira seu horóscopo para este sábado

A pessoa com ascendente Aquário, tem grande liberdade espiritual e sentimento social. Foge da rotina e não gosta do convencional e das antiguidades. Às vezes, parecerá “desligado”, aéreo e dispersivo, mas está sempre captando tudo no ar. É observador e intuitivo. Cheio de surpresas, elétrico e criativo. Sua aparência é elegante e original.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois é uma pessoa capacitada. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os taurinos passam o final de semana no alerta. Os astros aconselham a rotina, por isso evite negociar, fazer mudanças e compras que possam comprometer o equilíbrio financeiro. No amor, evite atitudes rudes com seu par afetivo.

Áries – Coloque em ordem todas as pendências no trabalho. Favorável para acertos financeiros. A sorte está ao seu lado, aproveite. Saia para se divertir com seu par afetivo no final de semana. C. 257 M. 6039

Touro – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidados redobrados neste período. Evite negociar, acertar viagens e mudanças na decoração de sua casa. Amor com ciúmes. Saúde com perda de energias. C. 391 M. 1908

Gêmeos – Período em que poderá melhorar a condição financeira. Dedique mais energia aos projetos em andamento. Aproveite o final de semana para estar ao lado da pessoa amada família. Pode sair para festas e encontros. C. 729 M. 3515

Câncer – Mantenha o trabalho em ritmo acelerado. Final de semana positivo para cuidar dos afazeres domésticos. Dê mais atenção às necessidades da pessoa amada e família. C. 540 M. 9671

Leão - A garra deve ser sua aliada para manter o trabalho bem posicionado. Procure a companhia de pessoas agradáveis. Não deixe nada atrapalhar seu relacionamento afetivo. Divirta-se no final de semana. C. 063 M. 8746

Virgem – A fase exerce forte influência no trabalho. Projetos ligados à família ganham novo impulso. Relaxe no final de semana e faça o que tem vontade. Amor com carinhos. C. 619 M. 4287

Libra - Conseguirá o sucesso desejado no trabalho. Dinheiro extra deve equilibrar as finanças. A companhia de pessoas positivas fará bem a você. Não deixe faltar diálogo com seu par afetivo. C. 184 M. 5790

Escorpião – A fase é positiva para acertar trabalho. Não tenha receio de negociar. Pode sair para compras de uso pessoal. A família e amigos estarão dando todo apoio que precisar. Amor com carinhos. C. 569 M. 8302

Sagitário - Os assuntos de trabalho estão protegidos. Tudo deve se resolver com mais facilidade. Pessoas amigas apóiam suas iniciativas. Não deixe de demonstrar o que sente no amor. C. 478 M. 2165

Capricórnio – Os astros protegem o setor profissional e com isso melhoram as finanças. Dedique mais tempo a família e amigos. Aceite convites para viagens e passeios. Tudo tranqüilo na vida a dois. C. 912 M. 0854

Aquário – Fase de sucesso e acertos no campo profissional. Curta a companhia das pessoas que gosta durante o final de semana. Aposte alto na vida a dois. C. 731 M. 4423

Peixes - Domine a impaciência no trabalho. Procure acertar suas finanças. Aproveite o final de semana para colocar o setor doméstico em ordem. No amor, o diálogo será importante para manter a harmonia. C. 805 M. 7329