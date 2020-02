UEPG abre inscrições para vestibular EAD neste sábado (1º) 

Começam neste sábado (1º) as inscrições para o vestibular de Educação a Distância (EAD) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), na região dos Campos Gerais do Paraná.

As provas do vestibular serão aplicadas no dia 1º de março, com questões de conhecimentos gerais. Os candidatos também terão que produzir uma redação.



As provas poderão ser feitas nos polos de apoio presenciais, nas cidades de Bandeirantes, Congonhinhas, Cruzeiro do Oeste, Faxinal, Ibaiti, Palmital, Paranaguá, Pontal do Paraná, Reserva, Rio Negro, São Mateus do Sul, Siqueira Campos e Telêmaco Borba.

Segundo a UEPG, metade das vagas é reservada para professores que já atuam na rede pública de ensino.

O resultado do vestibular deve ser divulgado até o dia 12 de março. A taxa para inscrição é de R$ 151.

Informações sobre o processo e o conteúdo programático das provas podem ser acessadas no Manual do Candidato.