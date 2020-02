Passageiro de ônibus sofre parada cardíaca em Marialva, e é reanimado após 20 minutos pelo Samu

Um homem foi reanimado após sofrer uma parada cardíaca dentro de um ônibus que transitava pela BR-376, em Marialva, nesta sexta-feira (31).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, um passageiro de 60 anos, começou a passar mal no ônibus e na sequência sofreu a parada cardíaca. O motorista do ônibus parou o veículo próximo a praça de pedágio para que os socorristas pudessem fazer o atendimento.

O helicóptero do Samu foi acionado e a aeronave precisou pousar na rodovia. Depois de 20 minutos de atendimento, a vítima foi reanimada e levada ao Hospital Santa Rita, em Maringá.

Por causa do atendimento do Samu, o trânsito em um dos lados da rodovia ficou bloqueado.

Com informações G1 Paraná.