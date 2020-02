Em mais um lançamento, Anitta se juntou ao grupo baiano Psirico na faixa Jogação. A música é uma mistura de funk, pop e axé, com a cara do Carnaval.

Jogação, foi divulgada nesta sexta-feira (31), e já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube. A música é uma composição de Anitta com o vocalista do Psirico, Marcio Victor.

Com informações, Metrópoles.