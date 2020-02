Estado compõe grupo vencedor de prêmio mundial em serviços públicos

O Paraná faz parte do Grupo de Transformação Digital dos Estados e do Distrito Federal (GTD.GOV), vencedor do prêmio Global Public Service - Team of The Year na categoria Digitalização de Serviços Públicos. O grupo é representado pela Celepar e também pela Superintendência Geral de Inovação (SGI), vinculado à Casa Civil.

Promovido pela Apolitical, uma das maiores instituições de apoio a governos no mundo, a premiação mundial é a mais importante para equipes que trabalham com inovação no setor público.

Para o presidente da Celepar, Leandro Moura, o fato de o Paraná compor este grupo vencedor e ser reconhecido com a conquista de um prêmio tão relevante no cenário mundial demonstra que o Estado e a Celepar estão na vanguarda da inovação no setor público. “Temos a missão de descomplicar a vida do cidadão paranaense com o uso da inteligência e tecnologia”, afirma.

“Nada disso seria possível se não tivéssemos um time poderoso, unido e focado em transformar a vida dos brasileiros, entregando serviços públicos mais digitais, ágeis e transparentes”, diz Tiago Ávilla, coordenador do GTD.GOV.

GTD.GOV - Idealizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), e pelo conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (CONSAD), o grupo nacional reúne técnicos e gestores de 20 governos estaduais e distrital. Eles têm o objetivo de pesquisar, estudar, e desenvolver soluções inovadoras para o processo de Transformação Digital que vem ocorrendo na administração pública do país.