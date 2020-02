Naiara Azevedo passa por 'lipo HD' e mostra hematomas: "Menos 7 litros de gordura"

Naiara Azevedo, 37 anos de idade, realizou uma "Lipo HD" e se recupera bem da cirurgia realizada na quarta-feira (29). O procedimento, também conhecido como lipoaspiração 3D, prevê ressaltar os músculos e curvas do corpo. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora nesta sexta-feira (31).

"Ela está bem", informou a representante de Naiara, que recebeu alta hospitalar da Santa Casa de Campo Mourão, no Paraná, na quinta-feira (30). A cantora, que mora na cidade de Goiânia, passou pelo procedimento com sua equipe médica de confiança.

De acordo com a assessoria da cantora, Naiara não tem problemas em confirmar a intervenção estética. "Ela não esconde o assunto", disse.

PÓS-OPERATÓRIO

"Durante esse primeiro mês, devo fazer drenagens todos os dias. Estou me sentindo bem, sem dor nenhuma, graças a Deus. O médico me liberou para que, em uma semana, eu leve uma vida normal. Estou me sentindo ótima", afirmou Naiara, por meio de seu Instagram Stories, contando que a lipo compreende as áreas de abdome, braço, interno de coxas e costas. "Meu pós-operatório está tranquilo, está 10. Costumo me recuperar muito rápido. Quando coloquei silicone [nos seios] não senti dor nenhuma. O resultado da lipo deve começar a aparecer em um mês, quando começo a desinchar."

Ela afirmou ter confiança na recuperação. "Entrego nas mãos de Deus. A lipo HD é uma lipo de maior definição. Na lipo convencional, a barriga fica mais retinha. Espero poder mostrar logo o resultado", disse Naiara, contando que não precisará mudar sua agenda. "Shows estão todos confirmados."

Desde que iniciou o programa de reeducação alimentar, há cerca de três anos, Naiara já perdeu 33 quilos. "O médico disse que tirou sete litros e gordura do meu corpo. Ainda está recente para mostrar foto do antes e depois, mas certamente mostrarei", afirmou.