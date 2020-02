Papa Francisco recebe Alberto Fernandez, no Vaticano

O Papa Francisco encontrou nesta sexta-feira (31) o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no Vaticano.

O encontro aconteceu em uma biblioteca privada. De acordo com jornais da Argentina, o encontro durou 44 minutos –quase o dobro do tempo que Francisco havia dedicado a Maurício Macri, de acordo com o “Clarín”.

Macri, o ex-presidente argentino, foi derrotado por Fernández nas eleições presidenciais do ano passado.

O papa fez uma piada com Fernández. Os dois iam passar de um cômodo a outro, e Francisco insistiu para que o presidente fosse na frente. “O coroinha primeiro”, afirmou.

Os dois trocaram presentes, segundo o “La Nación”. O papa deu quatro livros para Fernández.

O presidente deu um livro sobre cafés famosos de Buenos Aires, e uma estatueta do Negro Manuel, um leigo que viveu na Argentina no século 17 e que pode ser canonizado.