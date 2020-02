Billie Eilish pede que youtubers parem de imitá-la em locais públicos

O estilo da cantora Billie Eilish é marcante: cabelo colorido e roupas largas e brilhantes. Nas últimas semanas, muitos youtubers americanos começaram a copiar o estilo da cantora e apareceram em locais públicos imitando a Billie.

Nesta quinta (30), a vencedora do Grammy pediu que eles parassem. "Por favor, parem de fazer isso. Não é seguro para vocês e é maldoso com as pessoas que não sabem. Vocês me fazem parecer má".

Alguns fãs confundiram os imitadores com a própria cantora e reclamaram de atitudes rudes.

Billie Eilish pede que youtubers parem de imitá-la nas ruas — Foto: Rerpodução/Instagram/Billie Eilish

Billie também aproveitou para tirar sarro do estilo das imitações: "Muito desrespeitoso vocês se disfarçarem de mim usando ISSO", escreveu em seu Instagram.