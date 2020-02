Homem atira contra mulher depois de supostamente flagrar ex com outra, em Anápolis

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio na tarde de quinta-feira (30), em Anápolis. O crime aconteceu no Bairro Jundiaí quando o suspeito avistou a ex-companheira em um carro com outra mulher, com a qual, supostamente, esta teria um caso. Ele disparou contra as duas e atingiu o pé esquerdo de uma delas.

A Polícia Militar (PM) recebeu chamado por volta das 16h30. Os militares fizeram patrulhamento pela Avenida Dona Elvira, no bairro Santa Maria de Nazareth quando avistaram o veículo descrito na denúncia. Nela havia o suspeito e um carona, que fugiram.

Os policiais perseguiram a dupla até o Bairro São Carlos II. Ao sentir a aproximação da PM, o suspeito arremessou um objeto para fora do veículo.

Os policiais conseguiram capturar o suspeito e constataram que o objeto jogado pela janela do carro era uma arma com duas munições disparadas. Ele confessou que se tratava do revólver utilizado no crime. O suspeito disse à polícia que a ex-companheira tinha um caso com a outra mulher e que já tinha visto troca de mensagem entre as duas.

Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), onde passou por cirurgia para retirar o projétil que ficou alojado no pé. Nomes e idades não foram revelados.

Colaboração, Mais Goiás