Barbie terá bonecas carecas e com vitiligo

A marca Barbie vem se reinventando e mostrando novos jeitos de quebrar preconceitos e padrões de beleza. A fabricante da boneca Mattel, aposta na representatividade e diversidade para dialogar com a nova geração.

Após apresentar a Barbie cadeirante em 2019, agora, a linha Fashionistas -lançada oficialmente em 2016- vai ampliar ainda mais sua coleção com uma boneca careca e outra com vitiligo (condição crônica caracterizada por áreas de despigmentação da pele).O novo portfólio também ganhará uma Barbie negra com prótese dourada na perna e o Ken de cabelo comprido.

Essa é a primeira vez na história da marca que a Barbie aparecerá oficialmente sem cabelo.Para criação da Barbie com vitilígo, que de acordo com a marca contou com a ajuda de um dermatologista especializado, procurou certificar que a doença de pele fosse representada com bastante precisão.

A designer e ativista de apenas 12 anos, Jordan Reeves (responsável pela linha de 2019) também assina como colaboradora da coleção de bonecas. De acordo com a Mattel, "a coleção continua redefinindo o significado de ser uma Barbie e como ela se parece."

As primeiras mudanças na Barbie começaram a aparecer em 2015, quando a boneca deixou os saltos altos e passou a usar rasteiras. Desde então, a Mattel vem investindo em novos modelos, acrescentando mais de 100 tipos de corpo, tons de pele, texturas de cabelo, formas faciais e cores dos olhos.

A empresa também expandiu sua linha de carreiras, como uma boneca juíza e outra astrofísica. Houve ainda o lançamento de 2018, em que a marca homenageou personalidades mulheres como a ativista Rosa Parks, a artista plástica Frida Kahlo, a boxeadora Nicola Adams e a esgrimista Ibtihaj Muhammad.

No marco dos 60 anos da Barbie, ficou ainda mais evidente a tentativa de mostrar uma evolução da boneca, que saiu do molde de mulher loira, branca e magra.

Com informações, Banda B.