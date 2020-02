Ceasa promove mutirão para eliminar criadouros do Aedes aegypti

A Ceasa Curitiba realizou nesta semana mais uma etapa da campanha para eliminar criadouros do mosquito da dengue. As medidas preventivas começaram com a limpeza e retirada de entulhos, e de calhas do entorno do Mercado de Flores da unidade.

“Faremos ações periódicas em todos os pavilhões. A intenção desses mutirões não visam só o nosso ambiente de trabalho. Queremos também mobilizar a comunidade da Ceasa, permissionários, produtores, compradores e trabalhadores que atuam aqui, para que também adotem esses cuidados em suas residências, e dividam essa preocupação com seus vizinhos”, disse Paulo Ricardo da Nova, diretor agrocomercial e gerente da Ceasa Curitiba.

A ação realizada no mercado contou ainda com a participação de agentes da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, quando foram distribuídas cartilhas informativas sobre a dengue. Nesse material constam esclarecimentos de como evitar a proliferação do mosquito da dengue, os sintomas e sinais de gravidade da doença, e dicas de como eliminar a água parada em plantas, lixeiras, tampas de garrafas, pneus, ralos entre outros.

PARANÁ - Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados sete óbitos por dengue no Paraná. O número de casos confirmados aumentou em 3.264, passando de 7.618 para 10.882, um aumento de 42,82% em relação à semana anterior. São 198 municípios com casos confirmados para a doença.

“Estamos também estendendo essas ações para as nossas outras quatro Ceasas no Paraná – Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Esse monitoramento deve ser constante”, alerta Éder Eduardo Bublitz, diretor presidente da Ceasa Paraná. Confira no linkwww.dengue.pr.gov.br/ como evitar a proliferação da dengue, assim como outras informações sobre o mosquito aedes aegypti, e os sintomas da doença.