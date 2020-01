Seleção brasileira define nove jogos no Brasil, mas Curitiba fica de fora

A CBF divulgou o itinerário da seleção brasileira para os próximos dois anos. Serão nove jogos no Brasil e outras nove partidas fora de casa, contra os rivais sul-americanos, todos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA no Qatar. Em 2020, além das 18 rodadas classificatórias, serão realizados mais dois jogos preparatórios e a defesa do título da Copa América, competição que será disputada na Colômbia e na Argentina.

Curitiba ficou fora do itinerário, mais uma vez.

“Na decisão das sedes prevaleceram os critérios técnicos, além da busca por um roteiro democrático, que atingisse todas as cinco regiões do país”, informou o site oficial da CBF.

“ Essa organização com bastante antecedência é fruto de um trabalho que iniciamos em novembro do ano passado. Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil”, explicou o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, no site da CBF.

“A escolha das sedes no Brasil também levou em consideração a logística de deslocamento nas cidades, tanto internamente, quanto no traslado para os outros países. Vale ressaltar que a cada Data FIFA são disputados dois jogos: um em casa e outro fora”, explicou a CBF, no site oficial.

O primeiro compromisso da equipe comandada pelo técnico Tite será em março. Serão as duas primeiras rodadas das Eliminatórias com seis pontos em jogo. No Recife (PE), na Arena Pernambuco, a Seleção receberá a Bolívia, no dia 27 de março. Logo depois viaja para Lima, onde enfrentará o Peru no dia 31 do mesmo mês.

No total, a Seleção Brasileira disputará 27 pontos, de 54 possíveis, dentro de casa. Ou melhor, dentro de suas casas. Foram definidas oito diferentes cidades para receber os convocados do técnico Tite: Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus e Belo Horizonte.

Brasil x Bolívia

Local: Arena Pernambuco

Data: 27/03/2020

Brasil x Venezuela

Local: Estádio Mané Garrincha

Data: 03/09/2020

Brasil x Argentina

Local: Arena Corinthians

Data: 13/10/2020

Brasil x Equador

Local: Arena Fonte Nova

Data: 12 ou 13/11/2020

Brasil x Peru

Local: Estádio Beira-Rio

Data: 30/03/2021

Brasil x Uruguai

Local: Estádio Maracanã

Data: 08/06/2021

Brasil x Colômbia

Local: Estádio Morumbi

Data: 02/09/2021

Brasil x Paraguai

Local: Arena da Amazônia

Data: 12/10/2021

Brasil x Chile

Local: Estádio Mineirão

Data: 11/11/2021

Por, Bem Paraná.