Pagamento via WhatsApp chega ainda este ano ao Brasil

Pagamentos via chat do WhatsApp serão uma realidade no Brasil, Índia, México e Indonésia ainda em 2020, garantiu o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. A declaração foi feita pelo executivo durante a apresentação dos resultados financeiros da empresa na quinta-feira (30).

O WhatsApp Pay já foi testado em 2018 na Índia, onde, uma semana após a liberação, foi imediatamente usado por um milhão de pessoas. Depois de passar o ano de 2019 adaptando a ferramenta para cumprir as leis de cada país, Zuckerberg espera que o WhatsApp Pay "comece a se espalhar em vários países nos próximos seis meses".

A plataforma rodará dentro do ecossistema de pagamentos Facebook Pay, que já funciona no Messenger e no Marketplace. "Você só precisa inserir seu cartão de crédito uma vez e, em seguida, pode usá-lo para ter uma experiência de pagamento mais rápida nos outros aplicativos", explicou o executivo.

O WhatsApp utiliza uma tecnologia local batizada de Unified Payment Interface (UPI), ou "Interface Unificada de Pagamentos", em tradução livre. Basta o usuário conectar o aplicativo de mensagens à sua conta bancária para conseguir enviar ou receber pagamentos de seus contatos. O aplicativo em si serve apenas como um meio de transferência, sem armazenar nenhum dinheiro do usuário.

Com a medida, o Facebook tira o foco da experiência malsucedida com a criptomoeda Libra, especialmente após o retrocesso dos principais apoiadores - PayPal, Stripe, eBay, Visa, Mastercard e Vodafone. Zuckerberg fez questão de salientar na apresentação que WhatsApp Pay e Libra não terão relação, e funcionarão independentes.

Por, Olhar Digital