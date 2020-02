Mulher é suspeita de arremessar cunhada de prédio em Taguatinga

Agentes da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) investigam a queda de uma mulher de 56 anos de um prédio em Taguatinga. O caso aconteceu por volta das 19h30 dessa quinta-feira (30/1), quando a vítima despencou de um apartamento. A suspeita é de que a cunhada dela, de 43 anos, teria a arremessado do edifício.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fratura exposta na perna direita e suspeita de fratura no braço esquerdo, além de dores abdominais. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Os militares informaram que ela caiu do terceiro andar, aproximadamente sete metros, e colidiu com a marquise do prédio, no primeiro pavimento.

A ocorrência registrada na Polícia Civil informa que policiais militares chegaram ao prédio e encontraram a vítima recebendo atendimento dos bombeiros, além de familiares e conhecidos da mulher, tentando entrar no apartamento dela. Dentro do imóvel, os policiais encontraram a suposta autora, que foi conduzida à delegacia.

Em seguida, os investigadores foram ao HRC, onde a vítima informou que foi empurrada pela cunhada enquanto estava na varanda do apartamento. O caso é investigado como tentativa de homicídio. A mulher ainda precisou ser submetida a procedimento cirúrgico.

Colaboração, Correio Braziliense