Estado disponibiliza material pedagógico aos municípios

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte desenvolveu materiais pedagógicos para estudo e planejamento voltados para professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental das redes municipais. A distribuição do material é parte das ações de cooperação previstas no âmbito do programa Educa Juntos, lançado em setembro do ano passado.

Os materiais já estão disponíveis para download no site da secretaria para todos os profissionais da educação. Para acessar, clique no http://www.educacao.pr.gov.br/PlanejamentoMunicipios

Segundo o diretor de Educação, Raph Gomes Alves, os materiais foram desenvolvidos pela Secretaria com contribuições dos Núcleos Regionais de Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime) e Municípios.

Trata-se de um conjunto de sugestões de materiais formativos que podem ser utilizados na integralidade ou parcialmente pelas escolas municipais, a partir de orientação das secretarias municipais de Educação.

“O material - pautado na construção coletiva - traz indicações de como a escola pode conduzir o planejamento inicial focando no diagnóstico da escola, revisão do plano de ação, discussão do referencial curricular do Paraná e planejamento do nivelamento da aprendizagem dos estudantes a ser feita no início do ano letivo”, diz o diretor.

ESTUDO E PLANEJAMENTO – O período para estudo e planejamento é voltado para a preparação dos planos de aula e ações pedagógicas a serem desenvolvidas no semestre ou trimestre letivo.

O material utilizado nessas atividades, das quais participam todos os professores, pedagogos e profissionais de apoio das escolas municipais, foi pensado para abordar tanto a formação teórica quanto situações práticas vivenciadas pelos professores, considerando as especificidades da rede municipal.

Dividido em dois dias de trabalho, o material para o primeiro dia de estudos foca na análise dos resultados das avaliações diagnósticas promovidas em 2019 em parceria entre o Estado e os municípios (Prova Paraná e Avaliação de Fluência) e na proposição de ações baseadas nos resultados obtidos.

Já o material para o segundo dia foi desenvolvido a partir das necessidades apontadas pelos municípios relacionadas ao Referencial Curricular do Paraná e a como aplicar essas diretrizes no dia a dia em sala de aula.

EDUCA JUNTOS – O programa é uma iniciativa da Secretaria estadual da Educação para apoiar os municípios e melhorar os índices de aprendizagem e alfabetização dos estudantes paranaenses desde a educação infantil.

A proposta é ampliar o suporte técnico e pedagógico e promover ações colaborativas entre Estado e municípios para garantir o ensino de qualidade nas redes municipais de ensino. O Governo do Estado vai investir R$ 100 milhões no programa ao longo de três anos.

Essa é a primeira vez que o Estado dará suporte pedagógico aos municípios, com a oferta de formação continuada aos professores, de materiais didáticos para alfabetização e disponibilização da Prova Paraná para avaliar os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.